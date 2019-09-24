جهانغیری يشيد بتنامي دور المرأة في ادارة البلاد

وأصاف جهانغيري اليوم الثلاثاء في اجتماع له مع عدد من سيدات الأعمال في البلاد، انه لمن دواعي الفخر والاعتزاز، انه تم بناء قدرات وطاقات جيدة جدا لدى النساء الإيرانيات؛ منوها الى انه يتم اليوم إدارة عدد ملحوظ من الوحدات الانتاجية الكبيرة من قبل رائدات الأعمال وبصورة جيدة جدا.

واضاف انه وفقا للاحصائيات، فان حصة النساء في سوق العمل قد ازدادت؛ عازيا هذا الانجاز الى الجهود التي تقوم بها رائدات الأعمال؛ ومؤكدا ان هؤلاء النساء ذخر للبلاد يجب دعمهن.

وفيما أشار جهانغيري الى الدور المرموق للنساء في مختلف الحقب التاريخية بما في ذلك فترة إنتصار الثورة الإسلامية وفترة الدفاع المقدس (حرب الثماني سنوات المفروضة على إيران/1980-1988) في إدارة البلاد؛ مضيفا ان رائدات الأعمال يلعبن دورا هاما في خلق فرص العمل والنهوض باقتصاد البلاد في ضوء الظروف الراهنة التي تواجهها البلاد؛ أي الحرب الاقتصادية والضغوط الناجمة عنها.

انتهى**2018/أ م د