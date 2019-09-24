يريفان تدعو روحاني لحضور إجتماع الإتحاد الإقتصادي الأوراسي

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع اليوم الثلاثاء سفير الجمهورية الإسلامية لدى أرمينيا "سيد كاظم سجادي" مع "مهر غريغوريان" في مقر رئاسة الوزراء.

وانعقد اللقاء في ضوء استضافة يريفان لإجتماع الإتحاد الإقتصادي الأوراسي في 1 تشرين الأول/أكتوبر ودعوة الرئيس روحاني لحضور هذا الإجتماع.

وبحث الجانبان خلال اللقاء، سبل تعزيز التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف في مختلف المجالات بما فيها الطاقة، وترانزيت السلع، والزراعة، وتعزيز التعاون في إطار الإتحاد الإقتصادي الأوراسي.

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