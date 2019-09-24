مبعوثة الامم المتحدة الى العراق تجري مباحثات مع ظريف

واستعرضت المسؤولة الاممية خلال هذا اللقاء الذي يتم على هامش اجتماع الجمعية العامة للامم المتحدة، القضايا الاقليمية ولاسيما الدولة الجارة الغربية للجمهورية الاسلامية.
و وصل ظريف الى نيويورك يوم الجمعة الماضي، واجرى العديد من اللقاءات مع نظرائه الاجانب وكبار المسؤولين الدوليين والخبراء السياسيين والاعلاميين وذلك رغم القيود التي يفرضها الامريكيون عليه.
انتهى ** ح ع
نيويورك / 24 ايلول / سبتمبر / ارنا – التقت مبعوثة الامم المتحدة الى العراق "جانين هنس بلاسجارت" اليوم الثلاثاء بوزير الخارجية "محمد جواد ظريف" بمقر اقامته في نيويورك.
واستعرضت المسؤولة الاممية خلال هذا اللقاء الذي يتم على هامش اجتماع الجمعية العامة للامم المتحدة، القضايا الاقليمية ولاسيما الدولة الجارة الغربية للجمهورية الاسلامية.
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