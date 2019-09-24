الرئيس روحاني يؤكد على تنمية العلاقات بين طهران وطوكيو

جاء ذلك خلال اللقاء بين الرئيس روحاني ورئيس وزراء اليابان "شينزو ابي" الذي جرى على هامش اجتماع الجمعية العام للامم المتحدة الرابع والسبعين في نيويورك.

ونوّه روحاني بزيارة رئيس وزراء اليابان الاخيرة الى طهران، مؤكدا على متابعة الاجراءات لتنفيذ اتفاقات البلدين في اسرع وقت ممكن.

بدوره قال شينزوابي في هذا اللقاء : ان طوكيو تؤكد على دعم الاتفاق النووي الايراني.

وفي معرض الاشارة الى زيارته الاخيرة لطهران، اكد رئيس وزراء اليابان انه شعر بالامل الكبير عند سماعه فتوى قائم الثورة الاسلامية بشان تحريم استخدام السلاح النووي، فضلا المواقف المنادية بالسلام والمبادرة الاخيرة للرئيس روحاني من اجل ترسيخ الامن في المنطقة.

وتابع قائلا : ان طوكيو بوصفها صديقة ايران التاريخية، ستكرّس جميع طاقاتها لخفض التوتر في المنطقة.

انتهى ** ح ع