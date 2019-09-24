روحاني ورئيس وزراء اسبانيا يبحثان بشان التعاون الثنائي والقضايا الاقليمية

طهران / 24 ايلول / سبتمبر / ارنا – كتب وزير الخارجية في تغريدة له : ان استذكار هذه الايام (التجرية النووية للكيان الصهيوني عام 1979) تعيد الى الاذهان بان "اسرائيل" هي الوحيدة في منطقتنا التي تمتلك السلاح النووي، وان احتيال وخداع الولايات المتحدة الامريكية كان قائما قبل 40 عاما كما هو الحال اليوم.