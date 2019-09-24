روحاني ورئيس وزراء اسبانيا يبحثان بشان التعاون الثنائي والقضايا الاقليمية

وفي هذا اللقاء الذي جرى في مقر اقامة الرئيس روحاني تباحث الجانبان بشان التعاون الثنائي بين البلدين واهم القضايا الاقليمية ذات الاهتمام المشترك.
وكان الرئيس ورحاني قد وصل الى نيويورك امس الاثنين للمشاركة في الاجتماع الـ 74 للجمعية العامة لمنظمة الامم المتحدة والتقى لغاية الان رئيس وزراء باكستان عمران خان والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ورئيس وزراء اليابان شينزو آبي والمستشارة الالمانية انجيلا ميركل.
ومن المقرر ان يلتقي الرئيس روحاني الرئيس البوليفي ايفو موراليس والرئيس السويسري يواس شنايدر ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.
وسيلقي الرئيس الايراني كلمة في اجتماع الجمعية العامة يوم غد الاربعاء يطرح خلالها مبادرة للسلام باسم "الامل" و"مبادرة هرمز للسلام".
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