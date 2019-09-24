زلزال إيذة أسفر عن 5 إصابات

وفي تصريح لمراسل إرنا مساء اليوم الثلاثاء، قال زركر، انه تم نقل ثلاثة رجال وإمرأتين الى المستشفى جراء الزلزال.

وأضاف، ان الزلزال لم يسفر عن خسائر في الأرواح؛ مضيفا انه تم نقل كافة المصابين الى المستشفى بهذه المدينة.

وضربت 7 هزات أرضية مدينة إيذة منذ صباح اليوم الثلاثاء، وقعت أشدها ظهرا وبلغت قوتها 4.6 درجات على مقياس ريختر؛ مما أدى الى تعطيل المدارس المسائية في هذه المدينة وكذلك مدينتي مسجد سليمان وانديكا المجاورتين لها.

وتقع مدينة ايذه شرقي محافظة خوزستان ويسكن فيها حوالي 200 الف نسمة.

إنتهى**أ م د

