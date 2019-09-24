السفير الايراني ورئيس حكومة البنجاب يؤكدان على تطوير التعاون الاقتصادي

وجرى البحث خلال اللقاء بشأن سبل تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين ولاية البنجاب وعدد من محافظات الجمهورية الاسلامية الايرانية في المجالات الصناعية والزراعية والسياحة والاستثمارات المشتركة.

وخلال اللقاء الذي حضره عدد من وزراء ولاية البنجاب والمستشارين، وصف المسؤول الهندي هذه الولاية بأنها من اقرب الولايات الهندية الى ايران في المجالات الثقافية والجغرافية والتاريخية، معلنا استعداد هذه الولاية لتطوير التعاون في كل المجالات مع الجمهورية الاسلامية الايرانية.

من جانبه، رحب السفير الايراني بمقترحات الجانب الهندي، وأكد على موضوع عقد مذكرات التفاهم التجارية والاقتصادية بين عدد من المحافظات الايرانية وولاية البنجاب، من اجل رفع مستوى العلاقات في مجالات الاستثمارات وتجارة المقايضة وتبادل التقنيات والمعرفة في قطاع الزراعة وادارة المياه والسياحة والتعليم.

وقدم السفير جكيني شرحا عن آخر التطورات في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، والتسهيلات التي تقدمها ايران في منح التأشيرات للتجار ورجال الاعمال الهنود.

انتهى ** 2342