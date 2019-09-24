روحاني والرئيس السويسري يبجثان بشان التعاون الثنائي

وخلال اللقاء الذي جرى البحث فيه بشان التعاون الثنائي واهم القضايا الاقليمية والدولية، اعرب الرئيس السويسري عن سروره لمائة عام من العلاقات الثنائية بين البلدين ، داعيا لتعزيز التعاون الثنائي.

وكان الرئيس ورحاني قد وصل الى نيويورك اول امس الاثنين للمشاركة في الاجتماع الـ 74 للجمعية العامة لمنظمة الامم المتحدة والتقى لغاية الان رئيس وزراء باكستان عمران خان والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ورئيس وزراء اليابان شينزو آبي والمستشارة الالمانية انجيلا ميركل.

ومن المقرر ان يلتقي الرئيس روحاني الرئيس البوليفي ايفو موراليس ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

وسيلقي الرئيس الايراني كلمة في اجتماع الجمعية العامة اليوم الاربعاء يطرح خلالها مبادرة للسلام باسم "الامل" و"مبادرة هرمز للسلام".

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