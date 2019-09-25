٢٥‏/٠٩‏/٢٠١٩ ٣:٥٦ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83489838
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في الاشارة الى لقائه موغريني..

ظريف: بيان الدول الاوروبية الثلاث الاستفزازي ضد ايران لا يمثل موقف الاتحاد الاوروبي

ظريف: بيان الدول الاوروبية الثلاث الاستفزازي ضد ايران لا يمثل موقف الاتحاد الاوروبي

نيويورك / 25 ايلول / سبتمبر /ارنا- اعتبر وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف البيان الاستفزازي الصادر عن الدول الاوروبية الثلاث المانيا وفرنسا وبريطانيا ضد ايران بانه لا يمثل موقف الاتحاد الاوروبي.

جاء ذلك في تصريح ادلى به ظريف لمراسل وكالة "ارنا" حول لقائه مساء الاثنين مع منسقة السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي فيدريكا موغريني على هامش اجتماع الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك وهل انه تم التطرف الى البيان الصادر عن الدول الاوروبية الثلاث ام لا.

واشار الى انه تم البحث ايضا حول الاتفاق النووي والتطورات الاقليمية واضاف، لقد جرى البحث ايضا بشان اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي المقرر ان يعقد الاربعاء وكذلك حول تنفيذ اوروبا لالتزاماتها والدور الذي يمكن للاتحاد الاوروبي ان يلعبه.

وصرح بانه بحث مع موغريني ايضا حول الاجتماع الذي عقد في الامم المتحدة حول سوريا وكيف يمكن لدور اوروبا البناء انهاء ازمة اليمن.

انتهى ** 2342

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