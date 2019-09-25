مباحثات بين روحاني وجونسون حول الاتفاق النووي وقضايا المنطقة

وفي هذا اللقاء الذي جرى على هامش الاجتماع الـ 74 للجمعية العامة للامم المتحدة في مقر اقامة الوفد الايراني في نيويورك، تباحث روحاني وجونسون حول الاتفاق النووي ومختلف القضايا الاقليمية وسائر القضايا الدولية.

وكان الرئيس ورحاني قد وصل الى نيويورك اول امس الاثنين للمشاركة في الاجتماع الـ 74 للجمعية العامة لمنظمة الامم المتحدة والتقى لغاية الان رئيس وزراء باكستان عمران خان والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ورئيس وزراء اليابان شينزو آبي والرئيس السويسري اولي ماورر.

وسيلقي الرئيس الايراني كلمة في اجتماع الجمعية العامة اليوم الاربعاء يطرح خلالها مبادرة للسلام باسم "الامل" و"مبادرة هرمز للسلام".

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