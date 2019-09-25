روحاني ورئيس وزراء السويد يبحثان بشان التعاون الثنائي والقضايا الدولية

وخلال هذا اللقاء الذي جرى على هامش الاجتماع الـ 74 للجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك، تباحث روحاني ولوفن بشان التعاون الثنائي بين البلدين والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.

وكان الرئيس ورحاني قد وصل الى نيويورك اول امس الاثنين للمشاركة في الاجتماع الـ 74 للجمعية العامة لمنظمة الامم المتحدة والتقى لغاية الان رئيس وزراء باكستان عمران خان والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ورئيس وزراء اليابان شينزو آبي والرئيس السويسري اولي ماورر ورئيس وزراء اسبانيا بدرو سانشيز ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

وسيلقي الرئيس الايراني كلمة في اجتماع الجمعية العامة اليوم الاربعاء يطرح خلالها مبادرة للسلام باسم "الامل" وتحت عنوان "مبادرة هرمز للسلام".

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