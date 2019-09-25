لقاء ثلاثي غير مرتقب بين روحاني وجونسون وماكرون

فحينما كان رئيس الوزراء البريطاني يتحضر للقاء الرئيس روحاني وفق البرنامج المحدد مسبقا ، حضر الرئيس الفرنسي بالصدفة ومن دون تخطيط مسبق ليحصل لقاء ثلاثي لبضع دقائق بين المسؤولين الثلاث.

وهذه هي المرة الثانية التي يلتقى فيها الرئيس الفرنسي ماكرون نظيره الايراني روحاني على هامش الاجتماع الـ 74 للجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك.

وفي هذا اللقاء صرح ماكرون بانه ينبغي الاستفادة من فرصة الحضور في الامم المتحدة للعمل على خفض التوترات.

وكان الرئيس الفرنسي قد التقى الرئيس الايراني مساء الاثنين حيث استغرقت المباحثات بينهما ساعة و 45 دقيقة.

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