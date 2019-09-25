وزراء خارجية ايران وروسيا وتركيا يصدرون بيانا مشتركا حول لجنة الدستور السوري

وجاء في بيان مشترك للدول الثلاث نشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية: إن "الوزراء اتفقوا على المساهمة بعقد الاجتماع الأول للجنة الدستورية في جنيف".

واكد البيان الصادر التزام الدول الثلاث بسيادة واستقلال ووحدة الاراضي السورية واضاف، ان هذه خطوة حيوية تمهد السبيل لعملية سياسية مستديمة بقيادة وملكية سوريا ويتم تسهيلها من قبل منظمة الامم المتحدة.

واضاف، ان هذه القضية تاتي في سياق قرارات مؤتمر الحوار الوطني السوري والقرار 2254 الصادر عن مجلس الامن الدولي.

وعقد وزراء خارجية إيران وروسيا وتركيا الدول الضامنة لـ"صيغة أستانا" اجتماعا ثلاثيا، على هامش الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

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