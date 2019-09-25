انطلاق ملتقى "الامام السجاد(ع)" الدولی بمحافظة "هرمزکان"

آية الله الشيخ عيسى قاسم، الزعيم الشيعي البحريني، هو المتحدث والضيف الخاص في مؤتمر الإمام السجاد الدولي لهذا العام في هرمزكان.

ومن الضیوف الأجانب فی هذا الملتقى هم البروفيسور "آنطوان بارا" الباحث والكاتب المسيحي السوري والذي يقيم في دولة الكويت ومؤلف كتاب "حسين في فكر المسيحية"، والشيخ "هلال بن حسن" من العلماء والمفكرين من سلطنة عمان.

ومن الضيوف الاخرين المشاركين في ملتقى " الامام السجاد (ع) " الدولي التاسع ، "حاج آخوند عبد الجبار ميرابي"، وهو عالم سني من كركان و" يوناتت بت كليا" ممثل الاثوريين في مجلس الشورى الاسلامي.

ويقام ملتقى "الامام السجاد(ع)" الدولی التاسع بالتزامن مع ذکرى استشهاد الامام الرابع للشیعة الامام السجاد(ع) بحضور المفکرین والباحثین من داخل البلاد وخارجها باستضافة محافظة "هرمزکان" جنوبی ایران فی قاعة الاجتماعات فی بندرعباس.

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