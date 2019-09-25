٢٥‏/٠٩‏/٢٠١٩ ٩:٢٢ ص
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83489987
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انطلاق ملتقى "الامام السجاد(ع)" الدولی بمحافظة "هرمزکان"

انطلاق ملتقى "الامام السجاد(ع)" الدولی بمحافظة "هرمزکان"

طهران/ 25 أيلول/ سبتمبر/ ارنا - أنطلق اليوم الأربعاء، ملتقى "الامام السجاد(ع)" الدولی التاسع في مدينة بندرعباس بمحافظة هرمزكان (جنوب) برسالة المرجع الدینی آیة الله صافي كلبايكاني وبمشارکة العدید من المفکرین من داخل البلاد وخارجها.

آية الله الشيخ عيسى قاسم، الزعيم الشيعي البحريني، هو المتحدث والضيف الخاص في مؤتمر الإمام السجاد الدولي لهذا العام في هرمزكان.
ومن الضیوف الأجانب فی هذا الملتقى هم البروفيسور "آنطوان بارا" الباحث والكاتب المسيحي السوري والذي يقيم في دولة الكويت ومؤلف كتاب "حسين في فكر المسيحية"، والشيخ "هلال بن حسن" من العلماء والمفكرين من سلطنة عمان.
ومن الضيوف الاخرين المشاركين في ملتقى " الامام السجاد (ع) " الدولي التاسع ، "حاج آخوند عبد الجبار ميرابي"، وهو عالم سني من كركان و" يوناتت بت كليا" ممثل الاثوريين في مجلس الشورى الاسلامي.
ويقام ملتقى "الامام السجاد(ع)" الدولی التاسع بالتزامن مع ذکرى استشهاد الامام الرابع للشیعة الامام السجاد(ع) بحضور المفکرین والباحثین من داخل البلاد وخارجها باستضافة محافظة "هرمزکان" جنوبی ایران فی قاعة الاجتماعات فی بندرعباس.

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