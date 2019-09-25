٢٥‏/٠٩‏/٢٠١٩ ١١:٠٥ ص
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر: 83490199
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"طهران مدينة الحب" يحصل على جائزة مهرجان الافلام في المجر

"طهران مدينة الحب" يحصل على جائزة مهرجان الافلام في المجر

طهران / 25 ايلول / سبتمبر / ارنا – حصل الفيلم السينمائي "طهران مدينة الحب" انتاج مشترك بین ایران وهولندا وبریطانیا على جائزة من مهرجان "سينة فست" الدولي للافلام في المجر.

وخاض الفيلم سباق المنافسة في القسم الرئيسي للمهرجان مع 15 فيلما من شتى انحاء العالم وفاز بجائزة "اكومينكال" للمهرجان.

وانطلقت فعاليات المهرجان بدورته السادسة عشرة من 13 ايلول/ سبتمبر الجاري واستمرت حتى 21 منه.

وفيلم " طهران مدينة الحب" من تأليف واخراج علي جابري انصاري وتمثيل نخبة من الفنانين مثل: فروغ قجابكلي، مهدي ساكي، امير حسام بختياري وبهناز جعفري.

يذكر أن الفيلم يعتبر كوميديا سوداء إجتماعية تدور أحداثها حول 3 شخصيات يدفعها الضجيج المرعب في مفارقة كبيرة إلى الشعور بالوحدة وتسعى للغلبة على هذا الشعور  ومعرفة الذات بشكل أعمق.

وتتوازى قصص الشخصيات الثلاثة وفي النهاية نراهم مصممين أكثر وبوعي أكبر لذاتهم على المضي في طريقهم رغم ضجيج مدينة طهران الصاخب.

انتهى**م م**1049

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