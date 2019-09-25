عرض اول مسلسل ايراني على قناة تلفزيونية روسية

ويطل المسلسل التلفزيوني الرائع "شهرزاد" على الشاشة الروسية الصغيرة تيمناً بالتعاون الثقافي والفني بين إيران وروسيا. حيث عرضت أول حلقاته يوم الإثنين 23 ايلول/سبتمبر، ويأتي عرض المسلسل ضمن التعاون الفني والسينمائي القائم بين إيران وروسيا.

وعرض "شهرزاد" على قناة الثقافة الروسية المهتمة بالنواحي والزوايا التاريخية عادة، بدبلجة روسية وأصوات مميزة.

يذكر أنه تم عرض العديد من الأفلام الإيرانية في روسيا لكن "شهرزاد" هو أول مسلسل يتم عرضه حتى الآن.

كما يذكر أن العديد من المشاهدين والمهتمين والناشطين الفنيین في روسيا قد أشاروا إلى بدء المسلسل على شاشتهم وتبادلوا وجهات النظر في هذا الصدد بكل إيجابية.

وكان سفير إيران في روسيا قد أكد عبر أحد ملصقاته على الإنستجرام أيضاً تميز هذه الخطوة وأهميتها.

وسبق ان عرض مسلسل شهرزاد بدبلجة عربية على قناة اي فيلم الايرانية الناطقة بالعربية.

وشهرزاد مسلسل درامي رومانسي وتاريخي إيراني من تأليف حسن فتحي ونغمة ساميني وإخراج حسن فتحي تدور أحداث القصة حول وبعد الانقلاب الإيراني عام 1953.

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