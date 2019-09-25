السفير الإيراني يتابع الاستعدادات لزيارة روحاني إلى أرمينيا

ومن المقرر ان تعقد قمة الاتحاد الاقتصادي للمنطقة الأوروبية الآسيوية في يريفان في الأول من تشرين الأول/ أكتوبر، حيث وجهت الدعوة إلى رئيس الجمهورية حسن روحاني لحضور الاجتماع.

والتقى كاظم سجادي، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في يريفان، مع نائب رئيس الوزراء الأرميني " مهر غريغوريان" في مكتب رئيس الوزراء.

وناقش الجانبان خلال الاجتماع قضايا مثل توسيع التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف في مختلف مجالات الطاقة والتجارة العابرة والزراعة (الترانزيت ) وتوسيع التعاون في إطار الاتحاد الاقتصادي للمنطقة الأوروبية الآسيوية.

وأعلن "مهرغريغوريان"، نائب رئيس الوزراء ورئيس الجانب الأرميني في اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين البلدين، عن استعداد حكومة جمهورية أرمينيا التام لاستضافة الرئيس الإيراني الدكتور روحاني والوفد المرافق له.

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