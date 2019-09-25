اليوم.. اجتماع وزراء خارجية 4 + 1 وإيران برئاسة موغريني

وجاء في بيان للاتحاد الأوروبي اليوم، ان الاجتماع سيدور حول تنفيذ خطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي) ( JCPOA) .

وستترأس الاجتماع السيدة موغريني ويحضره كل من وزراء خارجية الصين وفرنسا وألمانيا وروسيا وبريطانيا وإيران.

مناقشة سبل ضمان التنفيذ الكامل والفعال لخطة العمل الشاملة بكل أبعادها سيكون موضوع مناقشات هذا الاجتماع.

موغيريني وظريف كانا قد التقيا مساء الاثنين في نيويورك، حيث ناقش الجانبان حول الاتفاق النووي وسبل الحفاظ عليه.

والتقت رئيسة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس عشية الدورة السنوية الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة القضايا العالمية المهمة، بما في ذلك إيران.

ويزور وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية نيويورك للمشاركة في الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة.

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