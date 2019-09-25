مشاورات محافظ البنك المركزي الإيراني مع نظيريه الكويتي والقطري

ووفقا لسفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الكويت، فان همتي كان قد زار الكويت لحضور المؤتمر المصرفي العالمي في الكويت، حيث التقى مع محافظ البنك المركزي الكويتي محمد يوسف الهاشل ومحافظ مصرف قطر المركزي علي أحمد الكواري.

وقال رئيس البنك المركزي: قبل بدء المؤتمر في الكويت، كانت هناك فرصة للتحدث مع بعض محافظي البنوك المركزية في المنطقة ، بما في ذلك الكويت وقطر.

وزار محافظ البنك المركزي الإيراني والوفد المرافق له، الكويت من الأحد إلى الثلاثاء لحضور المؤتمر المصرفي العالمي، الذي عقد يوم الاثنين بمشاركة 15 محافظا للبنك المركزي من مختلف الدول في دولة الكويت.

وجرى مناقشة التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجه النظام المصرفي، في المؤتمر.

انتهى