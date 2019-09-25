رئيس الوزراء العراقي يتوجه الى السعودية في زيارة رسمية

وذكر بيان مقتضب للمكتب الإعلامي لعبد المهدي، تلقت (ارنا) نسخة منه، إن "رئيس مجلس الوزراء غادر إلى السعودية على رأس وفد كبير من الوزراء والنواب ورجال الأعمال".

ومن المقرر أن تشهد زيارة عبد المهدي إلى السعودية والتي تستغرق يومَين ويرافقه فيها 11وزيرا و68 مسؤولا حكوميا، وأكثر من 70 رجل أعمال توقيع 13 اتفاقية تعاون، وفق ما جرى الاتفاق عليه مؤخرا بين البلدين.

وكان عبدالمهدي قد ذكر في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، مساء أمس الثلاثاء، ان "العراق أمام تحول كبير في علاقاته مع السعودية، وان زيارته إلى السعودية ستكون مكشوفة وأمام الجميع"

وخول مجلس الوزراء العراقي، الثلاثاء، رئيسه عبد المهدي، ووزيرَي المالية فؤاد حسين، والنقل عبد الله لعيبي، لتوقيع أو تعديل اتفاقيات اقتصادية وتجارية مع السعودية خلال الزيارة الحالية لعبد المهدي.

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