المتحدث باسم الحكومة: نرفض بيان الدول الاوروبية الثلاث ضد ايران

واشار ربيعي اليوم الاربعاء فی تصریح للصحفیين الى بيان الدول الاوروبية الثلاث فيما يتعلق بالهجوم على المنشآت النفطية السعودية وصرح ان الحكومة ترفض بيان الدول الاوروبية الثلاث ضد ايران بقضايا بين اليمن والسعودية وتعتبره غير مقبول اطلاقاً مؤكدا ان التصريحات التي تطلق بدون دليل اصبحت كثيرة هذه الايام.

واضاف ان اللقاءات التي اجراها زعماء الدول الثلاث مع الرئيس روحاني وتأكيدهم على الاستمرار في الاتفاق النووي قد صدرت نتيجة الاجراءات امريكية.

وفيما يتعلق باجتماع وزراء مجموعة 4+1 مع وزير الخارجية محمد جواد ظريف قال ربيعي : ان شروطنا ومواقفنا هي ما اعلناها مسبقا وهي انهاء الحظر المفروض والعودة الى الاتفاق السابق والعودة الى ما كنا عليه ويجب على الاطراف الاخرى الالتزام بتعداتها .

يتبع...