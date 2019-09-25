الشراكة مع المستثمرين الأجانب لإعادة بناء صناعة الكهرباء في سوريا

واضاف رضا أردكانيان للصحفيين على هامش اجتماع لمجلس الوزراء اليوم الاربعاء: بعد انتهاء الحرب في سوريا بدأ تواجد الشركات الإيرانية لتصدير الخدمات الهندسية والفنية .

واشار الى تسليم محطة طاقة بقدرة 540 ميغاواط في اللاذقية السورية إلى القطاع الخاص الإيراني، وحاليا قيد الانشاء باستثمارات مشتركة.

وصرح وزير الطاقة إن الخدمات الفنية والهندسية الإيرانية ، وخاصة في صناعة الكهرباء وإلى حد كبير في صناعة المياه، تتصدر صادرات الخدمات الفنية والهندسية في البلاد والمنطقة.

وتقدر قيمة محطة توليد الكهرباء التي تبلغ قدرتها 540 ميغاواط في اللاذقية 411 مليون يورو ، والتي سيتم بناؤها من قبل شركة "مبنا" في سوريا.

ووفقا لاتفاقية إيرانية - سورية مشتركة، سيتم تشغيل الوحدة الغازية الأولى للمحطة في غضون 15 شهرا ، والوحدة الغازية الثانية في 24 شهرا في حين أن الوحدة البخارية بالمحطة ستكتمل في غضون 34 شهرا .

بالإضافة إلى ذلك ، تم إدخال أكثر من 800 ميغاواط من مختلف محطات توليد الطاقة في سوريا لإعادة الإعمار والصيانة، وأعلنت الشركات الإيرانية عن استعدادها لوضع اللمسات الأخيرة على عقود العمل والتوقيع.

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