همتی: تم حذف الدولار من التبادلات التجارية مع روسيا وتركيا

وعلى هامش الجلسة التي عقدتها اليوم الاربعاء الحكومة الايرانية قال همتي في تصريح للمراسلين بشان التبادل المصرفي والتجاري بين ايران وتركيا وروسيا باستخدام العملات الوطنية لهذه الدول الثلاث انه ليس هناك عملية تبادل تجاري مع هذين البلدين باستخدام الدولار مضيفا انه اذا نشير الى اليورو في بعض الاحيان في الحقيقة اننا اخذنا اليورو بعين الاعتبار كمبدا لصرف العملات كي لايتضرر الطرف المقابل في حال وقوع تذبذب في قيمة العملة الوطنية للبلدين.

وقال ان العديد من الدول ترغب حاليا في استخدام عملتها الوطنية في التبادل التجاري لعدم السماح للولايات المتحدة بمراقبة مبادلاتهم التجارية والمالية.

وبشأن فرض الولايات المتحدة الحظر على المصرف المركزي الايراني موخرا صرح همتي:إن الاميركان فرضوا الحظر على هذا المصرف تحت عنوان آخر و نحن نعتبر هذه الاجراءات دعائية.

واشار حاكم المصرف المركزي الايراني الى المفاوضات التي اجراها يوم امس الثلاثاء في الكويت مع العديد من نظرائه في دول المنطقة وقال ان فرض الحظر على المصرف المركزي الايراني جاء بهدف اثارة اجواء نفسية ولاتودي الى شيء جديد بحيث نحن نقوم حاليا اعمالنا بصورة عادية.

واكد همتي بان سوق العملة في البلاد تحت الاشراف والمراقبة تماما وان عملية صادرات غيرالنفطية متواصلة كما يتم عرض العملة في سوق "نيما" للعملة الصعبة مضيفا ان هدفنا هو تامين العملة الصعبة اللازمة للسلع الاساسية.

انتهى**2018