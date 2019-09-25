وزيرالدفاع: هناك اجماع وطني على تطوير القدرات الصاروخية

واضاف حاتمي خلال مراسم تكريم عوائل الشهداء بمناسة اسبوع الدفاع المقدس ( بدء الحرب العراقية- الايرانية 1980-1988) : ان المستشارين الاجانب ومنذ الايام الاولى لانتصار الثورة قاموا بتغيير عقودهم ونكث تعهداتهم مبينا ان الحظر ضد الشعب الايراني بدأ منذ ذلك الزمان فعند بدأ الحرب واجهنا مشاكل كثيرة من ناحية المعدات الحربية واستخدامها وصيانتها .

وقال اللواء حاتمي انه نظرًا إلى الموقع الجیوسیاسي وأيديولوجية النظام الإسلامي فإن الجمهوریة الاسلامیة لطالما تعرضت للتهديد فإن التطورالدفاعي كان ضرورة لابد منها لحفظ استقلال ايران الاسلامية .

واشار الى مكانة ايران الدفاعية مقارنة مع باقي الدول وقال : ان الجمهورية الاسلامية باتت اليوم تلعب دورا مميزا في المنطقة مؤكدا على ضرورة تعزيز القدرات الدفاعية وخاصة الصاروخية منها.

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