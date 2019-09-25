اجتماع ايران ومجموعة 4+1 يبدأ اعماله في نيويورك

ويضم الاجتماع الذي يعقد على هامش مؤتمر الجمعية العامة لمنظمة الامم المتحدة في مقر المنظمة الاممية بنيويورك، كلا من وزراء خارجية ايران ودول الصين وفرنسا والمانيا وروسيا وبريطانيا، بهدف استعراض احدث المستجدات في مجال تنفيذ الاتفاق النووي وذلك في ظل التطورات الاخيرة.

ويذكر ايضا، ان هذا الاجتماع الوزاري يأتي في اطار المباحثات الرسمية للجنة المشتركة للاتفاق النووي؛ وعليه فإنه لا يحل مكان اجتماع هذه اللجنة الذي يعقد على مستوى وزراء الخارجية والذي تم الاتفاق والتاكيد عليه خلال الاجتماعات السابقة للجنة المشتركة.

وتراس السيدة فدريكا موغيريني مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي، اجتماع وزراء خارجية ايران ودول 4+1 المنعقد حاليا في نيويورك.

انتهى ** ح ع