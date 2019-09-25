ظريف يصف الاجتماع فوق العادة لوزراء خارجية 4+1 بانه جيد

جاء ذلك في تصريح ادلى به وزير الخارجية في ختام الاجتماع الوزاري اليوم الاربعاء في نيويورك.

ويضم الاجتماع الذي عقد على هامش مؤتمر الجمعية العامة لمنظمة الامم المتحدة في مقر المنظمة الاممية بنيويورك، كلا من وزراء خارجية ايران ودول الصين وفرنسا والمانيا وروسيا وبريطانيا، ويهدف الى استعراض احدث المستجدات في مجال تنفيذ الاتفاق النووي وذلك في ظل التطورات الاخيرة.

علما، ان هذا الاجتماع الوزاري لايأتي في اطار المباحثات الرسمية للجنة المشتركة للاتفاق النووي؛ وعليه فإنه لا يحل مكان اجتماع هذه اللجنة الذي يعقد على مستوى وزراء الخارجية والذي تم الاتفاق والتاكيد عليه خلال الاجتماعات السابقة للجنة المشتركة.

وترأست السيدة فدريكا موغيريني مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي، اجتماع وزراء خارجية ايران ودول 4+1 المنعقد حاليا في نيويورك.

انتهى ** ح ع