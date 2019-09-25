البيئة هي الضحية الأولى للحظر

جاء ذلك اليوم الأربعاء، خلال لقاء مساعد رئيس الجمهورية ورئيس منظمة حماية البيئة "عيسى كلانتري"، مع مساعد وزير البيئة في النمسا "غونتر ليبل".

وأضاف كلانتري: هناك أربع قضايا تتعلق بالنفايات، وتلوث الهواء، وظاهرة الأتربة والغبار، والمناطق الرطبة والمستنقعات، موطن إهتمام خاص للحكومة الإيرانية؛ مضيفا انه يصعب معالجة هذه القضايا في ضوء ظروف الحظر المفروض على إيران؛ مما جعل من البيئة الضحية الأولى للحظر.

وبحث مساعد وزير البيئة في النمسا مع كلانتري سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال حماية البئة في البلدين؛ كما استعرض الجانبان الظروف البيئية والمناخية في إيران والعالم، متطرقين الى مواضيع ذات إهتمام مشترك بما فيها مراقبة التلوث الجوي، ودفع النفايات، واستخدام المواد البلاستيكية، والسياحة البيئية.

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