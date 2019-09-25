وساطة سويسرا، موضوع الحوار بين "روحاني" و"ماورير"

جاء ذلك في تغريدة نشرتها سفارة سويسرا اليوم والتي ارفقتها بصورة فوتوغرافية حول اللقاء بين الرئيس روحاني وماورير.

واضافت التغريدة : ان رئيس جمهورية سويسرا اولي ماورير التقى على هامش الاجتماع الرابع والسبعين للجمعية العامة للامم المتحدة برئيس جمهورية ايران حسن روحاني ليبحث معه في دور الوساطة السويسرية.

واكدت سفارة سويسرا في تغريدتها : ان سويسرا تتولى حماية المصالح الامريكية والسعودية في ايران، وايضا حماية مصالح ايران في كندا ومصر والسعودية.

يذكر ان رئيسي الجمهورية الايراني والسويسري عقدا صباح اليوم الاربعاء في نيويورك مباحثات ثنائية اكدا فيها على تنمية العلاقات بين البلدين.

انتهى ** ح ع