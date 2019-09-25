٢٥‏/٠٩‏/٢٠١٩ ٦:٠٣ م
رقم الصحفي: 2457
رمز الخبر: 83491120
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وزارة التعليم والتربية الايراني:

نحو 490 ألف طالب اجنبي يدرسون في ايران

نحو 490 ألف طالب اجنبي يدرسون في ايران

يزد/25ايلول/سبتمبر- قالت مساعدة مركز الشؤون الدولية والمدارس الايرانية في خارج البلاد التابع لوزارة التعليم والتربية "ميترا تيموري" ان نحو 490 الف طالب اجنبي يدرسون حاليا في مدارس ايران.

وصرحت ميترا تيموري اليوم الاربعاء في مراسم تدشين مدرسة ابتدائية في منطقة آزاد شهر بمدينة يزد مركز المحافظة ان 489 الف و254 طالب اجنبي حضروا الاثنين الماضي في صفوف المدارس في البلاد بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد.

واضافت ان سياسة الجمهورية الاسلامية ومسؤوليها تركز على توفير امكانية استفادة الطلاب اللاجئين المتواجدين في ايران من كافة الطاقات والفرص والتسهيلات والخدمات التي تقدمها وزارة التعليم والتربية في المدارس في ارجاء البلاد على غرار الطلاب الايرانيين.

وصرحت ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تقدم الخدمات التعليمية والثقافية الى الطلاب الاجانب بصورة مناسبة بالرغم من وجود بعض المشاكل الناجمة عن استمرار الحظر الظالم الذي فرضه الاستكبار العالمي على البلاد معربا عن اسفه بشان عدم تقديم المنظمات الدولية الدعم اللازم لايران في هذا المجال.

انتهى**2018**2041**

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