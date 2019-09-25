نحو 490 ألف طالب اجنبي يدرسون في ايران

وصرحت ميترا تيموري اليوم الاربعاء في مراسم تدشين مدرسة ابتدائية في منطقة آزاد شهر بمدينة يزد مركز المحافظة ان 489 الف و254 طالب اجنبي حضروا الاثنين الماضي في صفوف المدارس في البلاد بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد.

واضافت ان سياسة الجمهورية الاسلامية ومسؤوليها تركز على توفير امكانية استفادة الطلاب اللاجئين المتواجدين في ايران من كافة الطاقات والفرص والتسهيلات والخدمات التي تقدمها وزارة التعليم والتربية في المدارس في ارجاء البلاد على غرار الطلاب الايرانيين.

وصرحت ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تقدم الخدمات التعليمية والثقافية الى الطلاب الاجانب بصورة مناسبة بالرغم من وجود بعض المشاكل الناجمة عن استمرار الحظر الظالم الذي فرضه الاستكبار العالمي على البلاد معربا عن اسفه بشان عدم تقديم المنظمات الدولية الدعم اللازم لايران في هذا المجال.

انتهى**2018**2041**