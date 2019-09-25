ايران ومجموعة 4+1 تؤكدان على تنفيذ كامل الاتفاق النووي

واضاف البيان الذي قرأته مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي "فدريكا موغريني"، ان "الاتفاق النووي لايزال يشكل القسم الرئيسي لهيكلة الحدّ من الانتشار (النووي) والانجازات الكبيرة على صعيد الدبلوماسية الدولية".

واعرب وزراء خارجية الدول المذكورة في هذا البيان عن رغبتهم لمواصلة كافة الجهود من اجل الحفاظ على الاتفاق النووي "الذي يخدم مصالح الجميع".

وضم الاجتماع الذي عقد على هامش مؤتمر الجمعية العامة لمنظمة الامم المتحدة في مقر المنظمة الاممية بنيويورك، كلا من وزراء خارجية ايران ودول الصين وفرنسا والمانيا وروسيا وبريطانيا، وناقش المشارکون احدث المستجدات في مجال تنفيذ الاتفاق النووي على ضوء التطورات الاخيرة.

علما، ان الاجتماع فوق العادة لوزراء خارجية ايران ومجموعة دول 4+1 اليوم في نيويورك، لايأتي في اطار المباحثات الرسمية للجنة المشتركة للاتفاق النووي؛ وعليه فإنه لا يحل مكان اجتماع هذه اللجنة الذي يعقد على مستوى وزراء الخارجية والذي تم الاتفاق والتاكيد عليه خلال الاجتماعات السابقة للجنة المشتركة.

علما ان وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، وصف هذا الاجتماع بانه "جيد".

انتهى ** ح ع