روحاني: الاملاءات الصهيو – امريكية محكوم عليها بالفشل 

وأضاف روحاني خلال كلمته اليوم الأربعاء، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الـ 74، ان الشرق الأوسط بات يحترق في نيران الحرب، والعدوان، والاحتلال، والتعصبات المذهبية والطائفية، والتطرف وان أكبر ضحايا مثل هذه الظروف هو الشعب الفلسطيني المظطهد. فإن التمييز، واحتلال الأراضي، وبناء المستوطنات، والإبادة لاتزال مستمرة في فلسطين.

وصرح، إن الخطط المملاة من قبل أمريكا والصهاينة، مثل صفقة القرن، وإعلان بيت المقدس عاصمة للكيان الصهيوني، وضم مرتفعات الجولان إلى غيرها من الأراضي المحتلة، محكوم عليها بالفشل كافة .

وخلافاً للخطط الأمريكية المدمرة، فإن مساعدات الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتعاونها الإقليمي والدولي في مجال إرساء الأمن ومكافحة الإرهاب كانت مصيرية جداً. ومن أبرز أمثلتها، هو التعاون مع روسيا وتركيا في مسار عملية أستانا لتسوية الأزمة السورية، وكذلك تقديم مبادرة سلام لتسوية الأزمة اليمنية والتعاون الفاعل مع مبعوثي الأمين العام للأمم المتحدة، وكذلك المبحاثات البناءة مع أربع دول أوروبية وجهودها الفاعلة لتسهيل مباحثات السلام بين الأطراف اليمنية والتي أدت إلى اتفاق ستوكهولم للسلام بشأن ميناء الحديدة.

وأضاف: أنا قادم من بلد ظل صامداً، منذ عام ونصف عام، أمام أقسى أنواع الإرهاب الاقتصادي ودافع عن حقه في الاستقلال والتنمية العلمية والتقنية؛ فقد حاولت الإدارة الأمريكية ومن خلال فرض عقوبات عابرة للحدود وتهديد الدول الأخرى، أن تحرم إيران من مزايا المشاركة في الاقتصاد العالمي، وقد مارست قرصنة دولية عبر استغلال النظام المصرفي.

يتبع..أ م د