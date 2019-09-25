3 قتلى و35 مصابا اثر خروج القطار عن السكة في سيستان وبلوجستان

وفي تصريح لمراسل "ارنا" اليوم الاربعاء، اوضح شهنوازي ان هذا الحادث وقع عند الساعة الرابعة و20 دقيقة من عصر اليوم الاربعاء على طريق زاهدان – طهران السككي، وفي محطة "شورو" القريبة من زاهدان (مركز محافظة سيستان وبلوجستان).

وفي سياق متصل، اكد مدير العلاقات العامة في محافظة سيستان وبلوجستان ، "جواد سالارزهي" انه فور وقوع هذا الحادث هرعت قوات الغاثة الى المنطقة.

واضاف ان المصابي يتلقون العلاج في المستشفى بمدينة زاهدان.

ولفت هذا المسؤول الى ان حادث خروج القطار عن السكة في منطقة شورو على طريق زاهدان – طهران السككي، نجم عن انقلاب احد العربات جراء كمية الرمال التي كانت قد غطت السككة الحديدة هناك.

علما ان منطقة شورو في محافظة سيستان وبلوجستان على مسار العواصف الرملية الشديدة والتي تؤدي بين الحين والاخر الى عرقلة حركة القطار.

انتهى ** ح ع