مسؤول : ارتفاع ضحايا حادث القطار في زاهدان الى 4 قتلى

واوضح شهنوازي في تصريح لمراسل "ارنا"، ليل الاربعاء : ان هذا الحادث وقع عن الساعة 4 و20 دقيقة من من عصر اليوم في محطة شورو على بعد 100 كم في طريق زاهدان (مركز المحافظة).

وبحسب هذا المسؤول، فقد كان القطار يحمل 250 راكبا عند وقوع الحادث الذي اسفر عن جرح 35 منهم ومصرع 4 اخرين.

الى ذلك، قال مدير جمعية الهلال الاحمر في محافظة سيستان وبلوجستان "رسول راشكي"، ان 4 فرق انقاذ واغاثة ومروحية واحدة توجهت الى منطقة الحادث.

واضاف، ان الفرق الاغاثية تكرس كافة جهودها لنقل المصابين في اسرع وقت الى المراكز العلاجية في مدينة زاهدان.

انتهى ** ح ع