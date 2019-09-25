جهانغيري يوعز باستخدام جميع الامكانيات لخدمة المصابين في حادث القطار

واطلع جهانغيري خلال الاتصال على اخر المستجدات بشان هذا الحادث؛ معربا عن تضامنه ومواساته الى عوائل المتوفين كما اكد ضرورة اتخاذ اجراءات عاجلة لمتابعة الحادث واجراء تحقيق فني ودقيق للكشف عن اسباب وقوعه.

واوعز النائب الاول لرئيس الجمهورية في هذا الاتصال بالعمل الجاد والفوري لاعادة استخدام الطريق السككي والحؤول دون تكرار هذا الحادث المرير.

الى ذلك، قدم محافظ سيستان وبلوجستان تقريرا حول حادث القطار في زاهدان وايضا الاجراءات الاغاثية المتخذة؛ مؤكدا ان جميع الطاقات والامكانات المحافظة تكرّست على اغاثة المصابين واعادة فتح الطريق السككي.

يذكر، ان القطار الذي كان متجها من مدينة زاهدان الى العاصمة طهران خرج عن السكة الحديدية عند الساعة الرابعة و20 دقيقة من عصر اليوم الاربعاء في منطقة شورو؛ مما ادى الى مقتل 4 واصابة 35 شخصا من اجمالي 250 راكبا كانوا على متنه.

انتهى ** ح ع