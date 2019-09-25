الرئيس روحاني في تغريدة : التزموا بالقرار 2231 الصادر عن مجلس الامن الدولي

واضاف روحاني في هذه التغريدة : ان التقاط الصور التذكارية يتم في المحطة الاخيرة من المفاوضات وليس المحطة الاولى؛ ينبغي لكم في الوقت الحالي ان تعودوا الى المحطة الاولى.
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طهران / 25 ايلول / سبتمبر / ارنا – كتب رئيس الجمهورية حجة الاسلام حسن روحاني في تغريدة نشرها مساء اليوم الاربعاء على حسابه بموقع تويتر، "اذا كنتم تشعرون بالتحسس من اسم الاتفاق النووي، اذن عودوا الى نصه، والتزموا بأطر القرار 2231 الصادر عن مجلس الامن الدولي".
واضاف روحاني في هذه التغريدة : ان التقاط الصور التذكارية يتم في المحطة الاخيرة من المفاوضات وليس المحطة الاولى؛ ينبغي لكم في الوقت الحالي ان تعودوا الى المحطة الاولى.
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