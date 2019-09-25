الرئيس روحاني في تغريدة : التزموا بالقرار 2231 الصادر عن مجلس الامن الدولي

طهران / 25 ايلول / سبتمبر / ارنا - قال رئيس جمهورية العراق "برهم صالح" : ان علاقاتِنا مع جوارِنا في إيران، و التي نرتبطُ و إياها بوشائِجَ ثقافيةٍ ودينيةٍ ومَصالِح مُشتركة و مُتشعبة، وكَذلِك مَعَ جَارتنا الشَماليةِ تُركيا، والتي نَبذلُ جُهوداً لدفعِ العَلاقاتِ الثُنائيةِ معهما الى مزيدٍ من التطور.