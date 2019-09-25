امير عبداللهيان: ليست لنا اي قيود لتنمية العلاقات مع صربيا

وخلال استقباله السفير الصربي في طهران دراغان تودوروفيتش اليوم الاربعاء، اشار امير عبداللهيان الى العلاقات الطيبة بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وصربيا، معربا عن سروره للعلاقات البرلمانية الجيدة واجراءات مجموعات الصداقة البرلمانية بين البلدين.

واكد على التطوير الشامل للعلاقات الثنائية وقال، ان البلدين ايران وصربيا قاما باجراءات مهمة في سياق تنمية وتطوير العلاقات في مختلف المجالات وليست لطهران اي قيود لتطوير العلاقات.

ونوه امير عبداللهيان الى الاجتماع الـ 141 لاتحاد البرلمانات العالمي (IPU) في صربيا، واصفا هذا الاجتماع بالحدث البرلماني المهم.

من جانبه اشار سفير صربيا الى اهمية التعاون الثنائي بين البلدين ، معربا عن امله برفع مستوى التعاون في مختلف المستويات في ظل زيادة الزيارات البرلمانية واللقاءات الثنائية والتعاون الثقافي –الشعبي.

ووصف تودوروفيتش تعزيز العلاقات بين ايران وصربيا بالمهم واضاف، انه وفي ضوء الطاقات الوفيرة المتوفرة لدى البلدين فاننا نامل بالمزيد من بذل الجهود من قبل القطاع الخاص للجانبين.

واشار الى دعوة رئيسة برلمان صربيا مايا كويكوفيتش لرئيس مجلس الشورى الاسلامي علي لاريجاني للقيام بزيارة الى بلغراد ، معربا عن امله بان تتحقق هذه الزيارة في القريب العاجل.

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