روحاني: الاتفاق النووي كان الحد الادنى من المطلوب

وكتب روحاني في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الاربعاء: ان الاتفاق النوي كان الحد الادنى (من المطلوب)، سواء لنا او لكم، ولكن ان كنتم تريدون المزيد فعليكم دفع المزيد.

واضاف الرئيس الايراني الذي يزور نيويورك حاليا للمشاركة في الاجتماع الـ 74 للجمعية العامة للامم المتحدة: ان كنتم عند كلامكم بان لكم مطلبا واحدا من ايران وهو عدم صنع واستخدام السلاح النووي فان هذا الامر متحقق في ظل رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية (للانشطة النووية السلمية الايرانية) وفوق ذلك بفتوى سماحة قائد الثورة الاسلامية.

وكان الرئيس روحاني قد اكد في خطابه امام الجمعية العامة للامم المتحدة بان رد ايران وشعبها هو "لا" للتفاوض تحت الضغط واضاف، ان كنتم تريدون ان يكون الرد بـ "نعم" فان السبيل الوحيد للحوار مثلما صرح قائد الثورة الاسلامية هو العودة الى الالتزامات.

يذكر ان الرئيس الايراني التقى لغاية الان على هامش اجتماع الجمعية العامة للامم المتحدة؛ الامين العام للمنظمة انتونيو غوتيريش والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والمستشارة الالمانية انجيلا ميركل ورئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون ورئيس وزراء اسبانيا بيدرو سانشيز ورئيس الاتحاد السويسري اولي ماورر ورئيس وزراء السويد ستيفان لوفن.

كما اجرى الرئيس روحاني حوارا اختصاصيا مع قناة "فوكس نيوز".

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