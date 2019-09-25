حصيلة حادث القطار في جنوب شرق ايران: 4 قتلى و 157 جريحا

وفي تصريح ادلى له به لمراسل وكالة "ارنا" مساء الاربعاء قال هاشمي شهري انه تم نقل الجرحى عدد من المستشفيات بواسطة حافلة اسعاف و 11 سيارة اسعاف جامعية و 7 سيارات اسعاف للحرس الثوري و 4 سيارات اسعاف ومروحية لجمعية الهلال الاحمر و 3 سيارات اسعاف لقوى الامن الداخلي.

كما قال مساعد محافظ سيستان وبلوجستان للشؤون الانمائية منصور بيجار بان 5 عربات للقطار كانت قد خرجت عن السكة من ضمنها 3 انقلبت بالكامل.

واوضح بان القطار كان يقل 250 راكبا لقي منهم 3 رجال وسيدة حتفهم للاسف وان 2 من الجرحى قد نقلا لغرفة العمليات وان حالتهم حرجة.

وفي وقت سابق صرح مدير مركز الطوارئ في محافظة سيستان وبلوجستان (جنوب شرق)، عبد الرحمن شهنوازي، ان هذا الحادث وقع عند الساعة الرابعة و20 دقيقة من عصر الاربعاء بالتوقيت المحلي (الثانية عشرة و 50 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش) على طريق زاهدان – طهران السككي، وفي محطة "شورو" القريبة من زاهدان (مركز المحافظة).

وفي سياق متصل، قال مدير العلاقات العامة في محافظة سيستان وبلوجستان ، "جواد سالارزهي" ان حادث خروج القطار عن السكة في منطقة شورو على طريق زاهدان – طهران السككي، نجم عن انقلاب عدد من عربات القطار جراء تكدس كمية من الرمال على السكة بسبب عواصف رملية شديدة تؤدي بين الحين والاخر الى عرقلة حركة القطارات.

انتهى ** 2342