متحدث الخارجية الايرانية: قرار روحاني بعدم اللقاء مع ترامب عقلاني

وفي تصريح ادلى به للتلفزيون الايراني مساء الاربعاء قال موسوي، ان جميع اركان النظام متفقون على انه من الناحية السياسية والاستراتيجية في مثل هذه الظروف التي تنتهك الضغوط القصوى المفروصة على ايران والارهاب الاقتصاي حقوق اكثر من 83 مليون ايراني فانه لا ينبغي ان يتم ليس التفاوض فقط بل حتى مجرد لقاء بسيط مع قادة النظام الاميركي الارهابي.

وصرح المتحدث بانه مثلما اعلنا سابقا فاننا لا نسعى وراء الدبلوماسية الاستعراضية وان هذا القرار متخذ من موقف الاقتدار واضاف، ان استراتيجيتنا تجاه الضغوط القصوى هي المقاومة القصوى والنشطة وان المقاومة الدبلوماسية معرّفة في هذا الاطار.

وتابع موسوي، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية اثبتت بانها داعية تعامل وحوار ولا تخشى التفاوض وتدعو على الدوام لارساء الامن والاستقرار في المنطقة والعالم.

وقال المتحدث بان الجمهورية الاسلامية الايرانية قد قدمت مبادراتها ولا حاجة لها للدبلوماسية الاستعراضية والمبنية على الصدفة وفيما لو اقر الاميركيون باخطائهم وبادروا الى التعويض عنها فان السبيل قد تم تبيينه لهم.

انتهى ** 2342