رباع ايراني يتقلد ذهبية وبرونزية في بطولة العالم لرفع الاثقال

وفي منافسات الفئة "A" التي جرت الاربعاء بمشاركة 11 رباعا تمكن دهدار من رفع 219 كغم في رفعة النتر متقلدا الميدالية الذهبية فيما حل في المركز السادس في رفعة الخطف برفعه 175 كغم ونال الميدالية البرونزية في المجموع 394 كغم.

وفي منافسات الايام السابقة نال الرباع الايراني ايوب موسوي الميدالية البرونزية في رفعة النتر بوزن 96 كغم حينما رفع 216 كغم وحل في المركز التاسع في الخطف برفعه 168 كغم والمركز الخامس في المجموع 382 كغم.

كما نال الرباع الايراني الاخر علي ميري ميداليتين فضية وبرونزية في وزن 89 كغم حيث حل في المركز الخامس في رفعة الخطف برفعه 167 كغم وفي المركز الثالث في النتر برفعه 207 والمركز الثاني في المجموع 374 كغم.

وبذلك بلغت حصيلة المنتخب الوطني الايراني برفع الاثقال لغاية الان ميدالية ذهبية واحدة واخرى فضية و 3 برونزيات.

جدير ذكره ان ايران تشارك ايضا بفريق للسيدات لكنه لم يحقق اي ميدالية نظرا لقلة الخبرة وحداثة اللعبة بين السيدات في البلاد.

انتهى ** 2342