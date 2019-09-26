هزة ارضية بقوة 4.1 ريختر تضرب محافظتي لرستان وايلام غرب ايران

وافاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران ان هذه الهزة الارضية وقعت في الساعة الرابعة و 5 دقائق و 30 ثانية من فجر اليوم الخميس بالتوقيت المحلي (الثانية عشرة و 35 دقيقة و 30 ثانية فجرا بتوقيت غرينتش) عند التقاء خطي العرض الشمالي 33.21 والطول الشرقي 47.51 درجة وفي عمق 9 كم من سطح الارض.

ووقعت الهزة في ضواحي مدينة جغابل الواقعة على بعد 85 كم من مدينة خرم آباد مركز محافظة لرستان وبالقرب من مدينة بلدختر في هذه المحافظة ومدينة درة شهر في محافظة ايلام غرب ايران.

انتهى ** 2342