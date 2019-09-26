ظريف يستقبل نظيريه الفرنسي والاسترالية

وجرى البحث خلال اللقائين، اللذين جريا على هامش اجتماع الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك، بشان التعاون بين البلدين وتبادل وجهات النظر حول اهم القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وكان وزير الخارجية الايراني قد وصل الجمعة الى نيويورك لمرافقة الرئيس روحاني في الاجتماع الـ 74 للجمعية العامة للامم المتحدة ولقاءاته مع رؤساء ورؤساء وزراء الدول الاخرى كما التقى العديد من نظرائه المشاركين في الاجتماع.

وشارك ظريف في الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية دول مجموعة "4+1" وايران والاتحاد الاوروبي واجتماع مجلس الامن حول موضوع التلعاون بين منظمة الامم المتحدة والمنظمات الاقليمية واجتماع منتدى الحضارات القديمة.

انتهى ** 2342