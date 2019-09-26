وزير السياحة الايراني: 4 ملايين سائح اجنبي زاروا البلاد خلال 6 اشهر

وقال مؤنسان في تصريح صحفي الاربعاء حين وصوله الى مدينة كرمان جنوب شرق ايران، انه ومنذ بداية العام الايراني الجاري (بدا في 21 اذار/مارس) زار البلاد 4 ملايين سائح اجنبي لغاية الان بزيادة نسبتها 38 بالمائة مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي رغم الحظر والتوترات بالمنطقة.

واضاف، لقد شهدنا خلال العام الماضي زيادة في عدد السياح الوافدين الى البلاد رغم التهديدات والعوامل السيئة التي تترك تاثيرات سلبية على قطاع السياحة والتوترات التي تثيرها اميركا وانخفاض عدد الرحلات الجوية.

واكد بالقول، اننا بطبيعة الحال قد تجاوزنا اجرءات الحظر القصوى ونسعى لزيادة حصة السياحة في اقتصاد البلاد.

انتهى ** 2342