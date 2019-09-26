قائد الثورة الإسلامية يستقبل رئيس واعضاء مجلس خبراء القيادة

ونقلا عن الموقع الاعلامي التابع لمكتب قائد الثورة الاسلامية، أن اية الله السيد علي الخامنئي استقبل اليوم رئيس واعضاء مجلس خبراء القيادة في ختام الاجتماع السابع للدورة الخامسة من هذا المجلس.
وسنوافيكم لاحقا بتفاصيل اللقاء.
انتهى** 2344
طهران/ 26 أيلول/ سبتمبر/ ارنا - استقبل قائد الثورة اسلامية اية الله السيد علي الخامنئي صباح اليوم الخميس رئيس واعضاء مجلس خبراء القيادة بعد اختتام اجتماعهم السابع في دورته الخامسة.
ونقلا عن الموقع الاعلامي التابع لمكتب قائد الثورة الاسلامية، أن اية الله السيد علي الخامنئي استقبل اليوم رئيس واعضاء مجلس خبراء القيادة في ختام الاجتماع السابع للدورة الخامسة من هذا المجلس.
وسنوافيكم لاحقا بتفاصيل اللقاء.
انتهى** 2344
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