قائد الثورة الإسلامية يستقبل رئيس واعضاء مجلس خبراء القيادة

قم/ 26 ايلول/ سبتمبر/ ارنا – قال رئيس اللجنة البرلمانية المعنية بالأمن القومي والسياسة الخارجية، إن خطة حماية أمن الخليج الفارسي ومضيق هرمز ضد التحالف الأمريكي هي خطة جيدة، والنظام الإسلامي، كما أثبت حتى الآن، يمكن أن يكون محور الأمن في الخليج الفارسي.