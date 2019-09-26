زعيم حزب سعادت التركي: مبادرة الرئيس روحاني "هرمز للسلام" هي خطوة إيجابية للغاية

وقال "تمل كاراملا أوغلو" في مقابلة مع وكالة إرنا اليوم الخميس : آمل أن يتم تنفيذ هذه المبادرة بنجاح.

وفي إشارة إلى احتمال معارضة الولايات المتحدة للخطة، قال: أمريكا تعارض كل ما يختلف مع وجهة نظرها، والجميع يعرف ذلك.

وصرح : من وجهة نظرنا، يجب حل قضايا دول المنطقة من قبل دول المنطقة، وقد ذكرنا ذلك عدة مرات.

وقال ان مشاكل المنطقة لاتحل بتدخل القوى الأجنبية، بل ستتفاقم المشاكل والأزمات أكثر فاكثر.

وفي إشارة إلى التطورات الخطيرة في العالم، أشار زعيم حزب سعادت التركي إلى اجتماع الأمم المتحدة في الجمعية العامة هذا العام، وانتقد تصريحات ترامب في ذلك الاجتماع، وقال : إن الاجتماعات الدولية مكان لطرح القضايا العالمية، الا أن ترامب أكد فقط على مصالح بلاده، مما يدل على أنه كان مستبعدا القضايا العالمية أو أن القضايا الدولية غير مهمة بالنسبة الى الرئيس الأمريكي.

وفي إشارة إلى المبادئ الدولية القائمة على المصلحة الوطنية لجميع البلدان، قال: إن مواقف ترامب القاسية في الأمم المتحدة كشفت مرة أخرى صورة امريكا أمام الرأي العام الأمريكي أكثر من أي وقت مضى.

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