٢٦‏/٠٩‏/٢٠١٩ ١:٥٢ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83492170
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فرض الحظر على الصين بذريعة التجارة مع إيران انتهاك للمبادئ الدولية

فرض الحظر على الصين بذريعة التجارة مع إيران انتهاك للمبادئ الدولية

بكين/ 26 أيلول/ سبتمبر/ ارنا - قال المتحدث باسم الجهاز الدبلوماسي الصيني رداً على العقوبات الأمريكية على بعض الشخصيات و الشركات الصينية بشأن علاقاتها التجارية مع إيران، إن فرض الحظر على الصين بحجة التبادل التجاري مع إيران يشكل انتهاكا للمبادئ الدولية.

وصرح "جانج شوانغ" في مؤتمر صحفي يومي في بكين : ان الصين تحترم القانون الدولي والمبادئ الدولية في علاقاتها الطبيعية مع الدول الأخرى، لكن العقوبات الأمريكية على بكين تحت هذه الذريعة، يكشف عدم التزام واشنطن بأي معايير وقواعد دولية.

وكانت الصين قد أعلنت مرارا وتكرارا ان العقوبات الأمريكية الأحادية المفروضة على إيران غير شرعية ومن جانب واحد.

وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الأربعاء، عقوبات جديدة على شركة شحن صينية واخرى نفطية، كما وضعت خمسة اشخاص و6 مؤسسات تشمل شركتين تابعتين الى شركة كاسكو للملاحة البحرية في قائمة الحظر لارتباطها التجاري مع إيران.

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