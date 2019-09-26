مساعد وزارة الخارجية يوكد اهمية تعزيز العلاقات مع العراق

واشار انصاري في كملة القاها في ملتقى "التجارة بين ايران والعراق افاق 2020" الذي عقد في كلية العلوم الطبية بطهران، الى اهمية سوق العراق وقال انه ليس هناك دولة هم من العراق بالنسبة لايران في المجال السياسي والاجتماعي والاقتصادي وبالتالي فنحن سنسعى جاهدين لاقامة علاقات واسعة وشاملة معه.

وصرح : نحن على اعتاب مراسم اربعين الامام حسين عليه السلام حيث سيتجسد التضامن والتقارب بين الشعبين الايراني والعراقي.

واضاف ان تطوير التجارة بين ايران والعراق بحاجة الى تخطيط طويل الامد في مجال بناء الثقة وكسب المعرفة اللازمة مشيرا الى اهمية ايجاد تكتلات اقتصادية بين ايران والعراق وتوسيع الاجراءات على غرار الغرفة المشتركة بين ايران والعراق.

كما اشار الى اهتمام الشعب العراقي بالسياحة الدينية والطبية موكدا على ضرورة تعزيز الاليات اللازمة للتبادل التجاري بين البلدين.

انتهى**2018** 2344