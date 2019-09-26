مبادرة هرمز للسلام بداية جديدة في طريق الحوار الصادق والمثمر

وأضاف السفير الإيراني في فرنسا " بهرام قاسمي " في سياق اقتراح مبادرة "تحالف الأمل" للرئيس روحاني في الجمعية العامة للأمم المتحدة : تحالف هرمز للسلام يؤكد مرة اخرى سعي الإيرانيين إلى توطيد السلام والأمن والتنمية الاقتصادية المستدامة لجميع شعوب المنطقة، هذه المبادرة يمكن ان تشكل بداية جديدة في طريق حوار صريح ومثمر لحل سوء التفاهم وتخفيف التوترات التي يفرضها العالم الخارجي.

وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف كان قد استعرض في اجتماع "تعاون الامم المتحدة مع المنظمات الاقليمية" والذي عقد في مجلس الامن الدولي أمس، تفاصيل مبادرة "هرمز" للسلام (الامل) واكد ضرورة التعاون الاقليمي لاراء السلام والاستقرار في الخليج الفارسي داعيا دول المنطقة للانضمام الى هذه المبادرة.

انتهى** 2344