الرئيس روحاني يستقبل رئيس الوزراء الاوغندي

وتباحث الجانبان خلال هذا اللقاء بشان امكانيات ايران واوغندا للتعاون مع بعضها البعض.
كما تبادل الرئيس روحاني ورئيس الوزراء الاوغندي وجهات النظر حول تعزيز التعاون الثنائي.
انتهى**2018** 2344
نيويورك/ 26 ايلول/سبتمبر- استقبل رئيس الجمهورية حسن روحاني اليوم الخميس رئيس الوزراء الأوغندي روهاكانا روغوندا على هامش الاجتماع السنوي للجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك.
وتباحث الجانبان خلال هذا اللقاء بشان امكانيات ايران واوغندا للتعاون مع بعضها البعض.
كما تبادل الرئيس روحاني ورئيس الوزراء الاوغندي وجهات النظر حول تعزيز التعاون الثنائي.
انتهى**2018** 2344
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