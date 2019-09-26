الرئيس روحاني يستقبل رئيس الوزراء الاوغندي

طهران/ 26 أيلول/ سبتمبر/ ارنا - أكد قائد الثورة الإسلامية، ان طريق التعامل والتفاوض ليس مغلقا مع أي بلد ماعدا الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، وقال : لكن لاينبغي الوثوق باي شكل من الاشكال بالدول التي رفعت راية العداء للنظام الاسلامي وعلى راسها امريكا وبعض الدول الاوروبية فهذه الدول اعلنت صراحة عدائها للشعب الايراني.