٢٦‏/٠٩‏/٢٠١٩ ٧:١٨ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83492495
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نتائج قرعة نهائيات كأس آسيا دون 23 عاما

إيران في المجموعة الثالثة مع أوزبكستان وكوريا الجنوبية والصين

إيران في المجموعة الثالثة مع أوزبكستان وكوريا الجنوبية والصين

طهران/ 26 أيلول/ سبتمبر/ ارنا - أوقعت قرعة بطولة آسيا لكرة القدم تحت 23 عاماً 2020 في تايلاند، منتخب أوزبكستان حامل اللقب في المجموعة الثالثة القوية إلى جانب كوريا الجنوبية والصين وإيران.

جاء ذلك خلال حفل سحب قرعة نهائيات كأس آسيا دون 23 سنة الذي أقيم يوم الخميس في العاصمة التايلاندية بانكوك

وسوف تقام النسخة الرابعة من البطولة في ثلاث مدن هي بانكوك وبوريرام وسونغكلا، حيث تنطلق المنافسة يوم 8 كانون الثاني/يناير 2020، على أن تجري المباراة النهائية يوم 26 كانون الثاني.

نتائج القرعة:

المجموعة الأولى: تايلاند والعراق وأستراليا والبحرين.

المجموعة الثانية: قطر واليابان والسعودية وسوريا.

المجموعة الثالثة: أوزبكستان وكوريا الجنوبية والصين وإيران.

المجموعة الرابعة: فيتنام وكوريا الشمالية والأردن والإمارات.

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