إيران في المجموعة الثالثة مع أوزبكستان وكوريا الجنوبية والصين

جاء ذلك خلال حفل سحب قرعة نهائيات كأس آسيا دون 23 سنة الذي أقيم يوم الخميس في العاصمة التايلاندية بانكوك

وسوف تقام النسخة الرابعة من البطولة في ثلاث مدن هي بانكوك وبوريرام وسونغكلا، حيث تنطلق المنافسة يوم 8 كانون الثاني/يناير 2020، على أن تجري المباراة النهائية يوم 26 كانون الثاني.

نتائج القرعة:

المجموعة الأولى: تايلاند والعراق وأستراليا والبحرين.

المجموعة الثانية: قطر واليابان والسعودية وسوريا.

المجموعة الثالثة: أوزبكستان وكوريا الجنوبية والصين وإيران.

المجموعة الرابعة: فيتنام وكوريا الشمالية والأردن والإمارات.

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